Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в Европарламент

Ведомости

Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана получила наименьший результат на выборах в Европарламент за 20 лет, набрав 44,6%. Это следует из предварительных подсчетов национального избирательного бюро Венгрии.

Последний раз партия «Фидес» получила менее 50% голосов на выборах в ЕП в 2004 г. Тогда за кандидатов от правой партии проголосовали 47,4% избирателей.

За оппозиционную партию «Уважение и свобода» («Тисза») проголосовали 29,7% избирателей. Несмотря на второе место, это стало наилучшим за последние 14 лет результатом для партии от оппозиции.

Орбан в комментарии журналистам заявил, что правящая партия «победила старую оппозицию и новую оппозицию, и мы будем побеждать оппозицию снова и снова, как бы она ее ни называла».

Выборы в Европарламент прошли с 6 по 9 июня. Согласно предварительным результатам выборов в ЕП, Европейская народная партия (EPP), в которую входит глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов. На второй и третьей строчках – «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) с 19,31% голосов и либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» с 11,11% голосов.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов говорил «Ведомостям», что шансы получить больше мандатов у «протестных», в основном правых партий есть, но они пока не выработали эффективную систему взаимодействия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных