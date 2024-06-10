Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в Европарламент
Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана получила наименьший результат на выборах в Европарламент за 20 лет, набрав 44,6%. Это следует из предварительных подсчетов национального избирательного бюро Венгрии.
Последний раз партия «Фидес» получила менее 50% голосов на выборах в ЕП в 2004 г. Тогда за кандидатов от правой партии проголосовали 47,4% избирателей.
За оппозиционную партию «Уважение и свобода» («Тисза») проголосовали 29,7% избирателей. Несмотря на второе место, это стало наилучшим за последние 14 лет результатом для партии от оппозиции.
Орбан в комментарии журналистам заявил, что правящая партия «победила старую оппозицию и новую оппозицию, и мы будем побеждать оппозицию снова и снова, как бы она ее ни называла».
Выборы в Европарламент прошли с 6 по 9 июня. Согласно предварительным результатам выборов в ЕП, Европейская народная партия (EPP), в которую входит глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов. На второй и третьей строчках – «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) с 19,31% голосов и либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» с 11,11% голосов.
Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов говорил «Ведомостям», что шансы получить больше мандатов у «протестных», в основном правых партий есть, но они пока не выработали эффективную систему взаимодействия.