Europe 1: Макрон обсуждает возможность отставки со своим окружением
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки в случае, если на парламентских выборах победят крайне правые. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.
«Отставка президента – не табу. Сегодня мы должны рассмотреть все сценарии. Он готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока», – приводит радиостанция слова одного из приближенных главы государства.
Отмечается, что «сценарий крайних мер» Макрон обсуждал со своим окружением в течение последних недель. При этом данный вариант для него не является предпочтительным. Как пишет Europe 1, перспектива отставки президента должна послужить «драматизацией предстоящих выборов».
Существует и другой вариант развития событий. В дальнейшем Макрон может «сосуществовать во власти» вместе с правым «Национальным объединением», чтобы «не мешать провалу политики партии» до 2027 г. – тогда во Франции пройдут выборы президента.
9 июня Макрон принял решение распустить национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Это произошло после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент. По их итогам правопопулистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов. Она обогнала коалицию Макрона, которая набрала 14,6%.