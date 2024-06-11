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Europe 1: Макрон обсуждает возможность отставки со своим окружением

Ведомости

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки в случае, если на парламентских выборах победят крайне правые. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

«Отставка президента – не табу. Сегодня мы должны рассмотреть все сценарии. Он готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока», – приводит радиостанция слова одного из приближенных главы государства.

Отмечается, что «сценарий крайних мер» Макрон обсуждал со своим окружением в течение последних недель. При этом данный вариант для него не является предпочтительным. Как пишет Europe 1, перспектива отставки президента должна послужить «драматизацией предстоящих выборов».

Существует и другой вариант развития событий. В дальнейшем Макрон может «сосуществовать во власти» вместе с правым «Национальным объединением», чтобы «не мешать провалу политики партии» до 2027 г. – тогда во Франции пройдут выборы президента.

9 июня Макрон принял решение распустить национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Это произошло после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент. По их итогам правопопулистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов. Она обогнала коалицию Макрона, которая набрала 14,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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