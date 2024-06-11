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Песков: оценивать возможность отставки Макрона преждевременно

Ведомости

Кремль не считает возможным отвечать на вопрос об обсуждении отставки президента Франции Эммануэля Макрона до выборов в парламент страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс, партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится», – сказал он.

Песков подчеркнул, что необходимо дождаться выборов в парламент. По его словам, на данный момент оценивать возможность отставки Макрона преждевременно.

11 июня радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщила, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки в случае, если на парламентских выборах победят крайне правые. Существует и другой вариант развития событий – президент Франции может выбрать «сосуществование во власти» вместе с правым «Национальным объединением» Марин Ле Пен, которое получило 31,4% голосов на выборах в Европарламент. Она обогнала коалицию Макрона, которая набрала 14,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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