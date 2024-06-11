Песков: оценивать возможность отставки Макрона преждевременно
Кремль не считает возможным отвечать на вопрос об обсуждении отставки президента Франции Эммануэля Макрона до выборов в парламент страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс, партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится», – сказал он.
Песков подчеркнул, что необходимо дождаться выборов в парламент. По его словам, на данный момент оценивать возможность отставки Макрона преждевременно.
11 июня радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщила, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки в случае, если на парламентских выборах победят крайне правые. Существует и другой вариант развития событий – президент Франции может выбрать «сосуществование во власти» вместе с правым «Национальным объединением» Марин Ле Пен, которое получило 31,4% голосов на выборах в Европарламент. Она обогнала коалицию Макрона, которая набрала 14,6%.