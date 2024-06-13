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Турчак подал документы для выдвижения на пост главы Республики Алтай

Ведомости

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак сдал в избирком документы для выдвижения на выборах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала», – написал он. 

Турчак отметил, что проведет кампанию «в полях», общаясь с людьми. По его мнению, это позволит ему «максимально быстро погрузиться в проблематику республики» и сформировать «народную программу» развития региона.

Пресс-секретарь правительства Алтая Михаил Максимов уточнил, что Турчак стал первым кандидатом, выдвинутым на должность главы республики. Он добавил, что избирком принял его документы. 

12 июня «Единая Россия» выдвинула Турчака кандидатом на пост главы Алтая. Его кандидатуру  поддержали на конференции регионального отделения партии.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 10 июня представил Турчака в качестве врио главы региона депутатам государственного собрания Алтая, руководителям региональных органов исполнительной власти, муниципалам и общественникам. Серышев заявил о высоком профессионализме, умении глубоко погружаться в региональные проблемы, энергии и чувстве ответственности Турчака.

4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Алтая Олега Хорохордина. Этим же документом глава государства назначил Турчака врио губернатора региона. 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака, который занимал пост первого вице-спикера. Комментируя перестановки в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России «нет неважных регионов». Он добавил, что «возглавлять регионы – это большая ответственность и большая честь для каждого главы региона».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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