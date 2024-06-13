Турчак подал документы для выдвижения на пост главы Республики Алтай

4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Алтая Олега Хорохордина. Этим же документом глава государства назначил Турчака врио губернатора региона. 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака, который занимал пост первого вице-спикера. Комментируя перестановки в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России «нет неважных регионов». Он добавил, что «возглавлять регионы – это большая ответственность и большая честь для каждого главы региона».