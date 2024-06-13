Аргентина впервые присоединилась к заседанию контактной группы по Украине
Аргентина в лице министра обороны Луиса Петри впервые приняла участие в заседании контактной группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн»). Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу министров обороны НАТО в Брюсселе.
«Я рад приветствовать Аргентину как нового члена группы. Министр Петри, я рад видеть вас среди нас», – сказал Остин.
11 июня газета La Nacion со ссылкой на источники в администрации президента Аргентины Хавьера Милея сообщила, что глава государства планирует посетить Швейцарию для участия в саммите по Украине. По данным издания, решение последовало после личной просьбы президента Украины Владимира Зеленского.
Портал Infobae 12 июня писал также, что Аргентина ведет переговоры с Францией о возможности передачи Украине пяти бомбардировщиков французского производства Super Etendard. Сейчас истребители в нерабочем состоянии и хранятся на военно-морской авиабазе в Пуэрто-Бельграно. Им необходимы детали для катапультирования кресла пилота, доступ к которым Аргентина не может получить из-за эмбарго, наложенного Великобританией в результате Фолклендской войны. Власти Аргентины планируют обменять истребители на другую военную технику, Франция же займется ремонтом бомбардировщиков и передаст их Украине, сообщал портал.