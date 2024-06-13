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Аргентина впервые присоединилась к заседанию контактной группы по Украине

Ведомости

Аргентина в лице министра обороны Луиса Петри впервые приняла участие в заседании контактной группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн»). Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу министров обороны НАТО в Брюсселе.

«Я рад приветствовать Аргентину как нового члена группы. Министр Петри, я рад видеть вас среди нас», – сказал Остин.

11 июня газета La Nacion со ссылкой на источники в администрации президента Аргентины Хавьера Милея сообщила, что глава государства планирует посетить Швейцарию для участия в саммите по Украине. По данным издания, решение последовало после личной просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Портал Infobae 12 июня писал также, что Аргентина ведет переговоры с Францией о возможности передачи Украине пяти бомбардировщиков французского производства Super Etendard. Сейчас истребители в нерабочем состоянии и хранятся на военно-морской авиабазе в Пуэрто-Бельграно. Им необходимы детали для катапультирования кресла пилота, доступ к которым Аргентина не может получить из-за эмбарго, наложенного Великобританией в результате Фолклендской войны. Власти Аргентины планируют обменять истребители на другую военную технику, Франция же займется ремонтом бомбардировщиков и передаст их Украине, сообщал портал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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