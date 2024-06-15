Прощание с погибшим в Донбассе оператором НТВ пройдет в «Останкино» 18 июня
Церемония прощания с погибшим в Донецкой народной республике (ДНР) оператором телеканала НТВ Валерием Кожиным пройдет 18 июня в телецентре «Останкино», сообщили ТАСС в пресс-службе телекомпании.
Церемония состоится 18 июня в 11:00 в 14-й студии телецентра, а похоронят оператора в тот же день в Тверской области. По данным пресс-службы, похороны в Калязине пройдут в закрытом для СМИ режиме.
13 июня появилась информация, что съемочная группа НТВ из двух человек попала под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки. Был ранен также офицер сопровождения. Пострадавших доставили в больницу Горловки, но Кожин скончался от полученных травм. 14 июня стало известно, что корреспондент Алексей Ивлиев лишился руки.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на журналистов. По данным ведомства, съемочная группа снимала репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны Украины, а также освещала работу СК России «по фиксации преступлений киевского режима».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить». Вечером 13 июня заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на журналистов.