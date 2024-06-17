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Кремль назвал условие принятия Россией приглашения на новый саммит по Украине

Ведомости

Киеву известно, при каком условии российская сторона примет приглашение на следующую конференцию по Украине, этот подход недавно изложил президент РФ Владимир Путин, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после конференции в Швейцарии заявил, что целью следующего саммита будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должна находиться и Россия. Песков, отвечая на вопрос об условиях принятия Москвой приглашения на саммит, напомнил об инициативе российских властей.

«Слушайте, там было условие, собственно, подход российской стороны, он вполне прозрачен, последователен и хорошо его знают, в том числе и господин Кулеба. Подход как раз был изложен на пятничной встрече президента Путина с руководящим составом МИДа», – сказал представитель Кремля.

Итоговое коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, прошедшей с 15 по 16 июня, поддержали 78 из 92 стран. В текст документа входят пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. На конференции не обсуждали пункт «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г.

В преддверии саммита 14 июня Путин представил условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины. Зеленский назвал условия Путина по урегулированию конфликта «ультиматумом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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