Путин заявил об уверенности в победе России
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе России. Об этом он заявил в приветствии участникам форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы фонда «Народный фронт. Все для Победы!».
«Как всегда в истории, в трудные годы испытаний российское многонациональное общество демонстрирует сплоченность, единение армии и народа, верность ценностям взаимопомощи и солидарности, завещанным нам предками», – сказал президент.
В пример этому он привел работу фонда «Народный фронт. Все для Победы!» и других волонтерских организаций, которые закупают на «подлинно народные средства» бронежилеты, аптечки, продукты питания, теплые вещи, беспилотники и др.
«Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит, победа будет за нами», – заявил Путин.
14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Путина «ультиматумом».