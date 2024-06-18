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Путин заявил об уверенности в победе России

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе России. Об этом он заявил в приветствии участникам форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы фонда «Народный фронт. Все для Победы!».

«Как всегда в истории, в трудные годы испытаний российское многонациональное общество демонстрирует сплоченность, единение армии и народа, верность ценностям взаимопомощи и солидарности, завещанным нам предками», – сказал президент.

В пример этому он привел работу фонда «Народный фронт. Все для Победы!» и других волонтерских организаций, которые закупают на «подлинно народные средства» бронежилеты, аптечки, продукты питания, теплые вещи, беспилотники и др.

«Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит, победа будет за нами», – заявил Путин.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия Путина «ультиматумом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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