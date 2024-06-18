В парламенте Швейцарии предложили отменить запрет на реэкспорт оружия

15 мая Bloomberg сообщил, что правительство Швейцарии хочет обойти «жесткий нейтралитет» страны, чтобы смягчить запрет на экспорт оружия в вовлеченные в вооруженные конфликты страны, но при этом будет продолжать блокировать поставки оружия Киеву. Агентство отмечает, что из-за запрета на поставки швейцарские производители оружия «теряют бизнес» даже на фоне глобального оборонного бума – в 2023 г. объем продаж за рубеж упал на 27% до $770 млн.