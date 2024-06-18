В парламенте Швейцарии предложили отменить запрет на реэкспорт оружия
Комиссия по вопросам безопасности национального совета (нижняя палата парламента) Швейцарии предложила отменить запрет на реэкспорт отечественного оружия третьим странам, участвующим в вооруженных конфликтах. Об этом говорится на сайте парламента.
За и против инициативы высказались по 10 членов совета, еще четыре депутата воздержались. Тем не менее она будет рассмотрена обеими палатами парламента, поскольку за нее проголосовал председатель комиссии.
Сейчас Швейцария официально имеет нейтральный статус, и ее законодательство запрещает реэкспорт оружия в страны, которые находятся в зоне боевых действий и где существует риск его использования против мирных граждан. Поэтому конфедерация до сих пор не оказывала Украине военную помощь такого рода.
15 мая Bloomberg сообщил, что правительство Швейцарии хочет обойти «жесткий нейтралитет» страны, чтобы смягчить запрет на экспорт оружия в вовлеченные в вооруженные конфликты страны, но при этом будет продолжать блокировать поставки оружия Киеву. Агентство отмечает, что из-за запрета на поставки швейцарские производители оружия «теряют бизнес» даже на фоне глобального оборонного бума – в 2023 г. объем продаж за рубеж упал на 27% до $770 млн.