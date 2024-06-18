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В парламенте Швейцарии предложили отменить запрет на реэкспорт оружия

Ведомости

Комиссия по вопросам безопасности национального совета (нижняя палата парламента) Швейцарии предложила отменить запрет на реэкспорт отечественного оружия третьим странам, участвующим в вооруженных конфликтах. Об этом говорится на сайте парламента.

За и против инициативы высказались по 10 членов совета, еще четыре депутата воздержались. Тем не менее она будет рассмотрена обеими палатами парламента, поскольку за нее проголосовал председатель комиссии.

Сейчас Швейцария официально имеет нейтральный статус, и ее законодательство запрещает реэкспорт оружия в страны, которые находятся в зоне боевых действий и где существует риск его использования против мирных граждан. Поэтому конфедерация до сих пор не оказывала Украине военную помощь такого рода.

15 мая Bloomberg сообщил, что правительство Швейцарии хочет обойти «жесткий нейтралитет» страны, чтобы смягчить запрет на экспорт оружия в вовлеченные в вооруженные конфликты страны, но при этом будет продолжать блокировать поставки оружия Киеву. Агентство отмечает, что из-за запрета на поставки швейцарские производители оружия «теряют бизнес» даже на фоне глобального оборонного бума – в 2023 г. объем продаж за рубеж упал на 27% до $770 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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