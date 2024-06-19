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Финляндия первой в Евросоюзе начала добывать уран

Ведомости

Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо в Финляндии. Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) провело инспекцию на заводе и установило, что предприятие может быть введено в эксплуатацию. С началом работ Финляндия станет единственной страной-членом Европейского союза, которая производит уран. Об этом сообщается на сайте компании.

Производственный процесс компании позволяет использовать низкую концентрацию природного урана, содержащегося в руде, в качестве побочного продукта. Уран будет транспортироваться за границу для дальнейшей переработки, после чего будет использован в производстве атомной энергии.

Предполагается, что после пусконаладочных работ завод выйдет на полную мощность к 2026 г., к этому времени объем производства урана на предприятии составит около 200 т в год. Эта производственная мощность соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции Olkiluoto3 в Финляндии. Планируется продолжать добычу урана наряду с производством других металлов в течение всего периода эксплуатации, который охватывает как минимум следующие 30 лет. В общей сложности подготовительные работы потребовали инвестиций в размере около 20 млн евро.

«Использование природного урана в производстве энергии способствует достижению климатических целей и повышению энергетической самодостаточности Европы», – заявил енеральный директор Terrafame Ltd. Сеппо Воутилайнен.

13 июня агентство Bloomberg писало, что за последние пять лет стоимость урана выросла на 233%.  Цена на уран выросла в три раза больше, чем на золото и медь. Рост демонстрирует масштабы и скорость поворота к ядерной энергии.

14 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием. Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения.

Россия занимает первое место в мире по обогащению урана. По оценке управления энергетической информации США, которую приводит агентство Bloomberg, РФ – главный зарубежный поставщик обогащенного урана для Америки, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС. По данным службы статистики США, в 2023 г. Россия увеличила поставки урана в США в денежном выражении до $1,2 млрд, и это максимум за все время ведения статистики, сообщало «РИА Новости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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