Финляндия первой в Евросоюзе начала добывать уран
Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо в Финляндии. Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) провело инспекцию на заводе и установило, что предприятие может быть введено в эксплуатацию. С началом работ Финляндия станет единственной страной-членом Европейского союза, которая производит уран. Об этом сообщается на сайте компании.
Производственный процесс компании позволяет использовать низкую концентрацию природного урана, содержащегося в руде, в качестве побочного продукта. Уран будет транспортироваться за границу для дальнейшей переработки, после чего будет использован в производстве атомной энергии.
Предполагается, что после пусконаладочных работ завод выйдет на полную мощность к 2026 г., к этому времени объем производства урана на предприятии составит около 200 т в год. Эта производственная мощность соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции Olkiluoto3 в Финляндии. Планируется продолжать добычу урана наряду с производством других металлов в течение всего периода эксплуатации, который охватывает как минимум следующие 30 лет. В общей сложности подготовительные работы потребовали инвестиций в размере около 20 млн евро.
«Использование природного урана в производстве энергии способствует достижению климатических целей и повышению энергетической самодостаточности Европы», – заявил енеральный директор Terrafame Ltd. Сеппо Воутилайнен.
13 июня агентство Bloomberg писало, что за последние пять лет стоимость урана выросла на 233%. Цена на уран выросла в три раза больше, чем на золото и медь. Рост демонстрирует масштабы и скорость поворота к ядерной энергии.
14 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием. Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения.
Россия занимает первое место в мире по обогащению урана. По оценке управления энергетической информации США, которую приводит агентство Bloomberg, РФ – главный зарубежный поставщик обогащенного урана для Америки, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС. По данным службы статистики США, в 2023 г. Россия увеличила поставки урана в США в денежном выражении до $1,2 млрд, и это максимум за все время ведения статистики, сообщало «РИА Новости».