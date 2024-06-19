Финляндия первой в Евросоюзе начала добывать уран

Предполагается, что после пусконаладочных работ завод выйдет на полную мощность к 2026 г., к этому времени объем производства урана на предприятии составит около 200 т в год. Эта производственная мощность соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции Olkiluoto3 в Финляндии. Планируется продолжать добычу урана наряду с производством других металлов в течение всего периода эксплуатации, который охватывает как минимум следующие 30 лет. В общей сложности подготовительные работы потребовали инвестиций в размере около 20 млн евро.