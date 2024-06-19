Пхеньян положительно оценил результаты визита Путина в КНДР
Пхеньян доволен результатами визита президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую республику, заявил временный поверенный в делах КНДР в РФ Ли Ён Зин.
«Мы очень рады тем успехам, которые были достигнуты во время нынешнего визита президента Путина в КНДР», – сказал он во время выступления на торжественном приеме в посольстве КНДР (цитата по ТАСС).
Ли назвал встречу Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына исторической – по ее результатам заключен новый, мощный межгосударственный договор. Дипломат процитировал слова Кима, который отметил, что правительство КНДР намерено еще больше укреплять стратегическую коммуникацию с Россией и поддерживать ее политические установки. Ли также выразил надежду, что российская делегация провела «приятное и плодотворное время».
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18-19 июня. Это была его первая поездка в Северную Корею с 2000 г. По итогам встречи 19 июня лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Кимом возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне и посетил концерт в Пхеньянском доме спорта.