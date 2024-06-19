Пхеньян положительно оценил результаты визита Путина в КНДР

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18-19 июня. Это была его первая поездка в Северную Корею с 2000 г. По итогам встречи 19 июня лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Кимом возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне и посетил концерт в Пхеньянском доме спорта.