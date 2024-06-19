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Пхеньян положительно оценил результаты визита Путина в КНДР

Ведомости

Пхеньян доволен результатами визита президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую республику, заявил временный поверенный в делах КНДР в РФ Ли Ён Зин.

«Мы очень рады тем успехам, которые были достигнуты во время нынешнего визита президента Путина в КНДР», – сказал он во время выступления на торжественном приеме в посольстве КНДР (цитата по ТАСС).

Ли назвал встречу Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына исторической – по ее результатам заключен новый, мощный межгосударственный договор. Дипломат процитировал слова Кима, который отметил, что правительство КНДР намерено еще больше укреплять стратегическую коммуникацию с Россией и поддерживать ее политические установки. Ли также выразил надежду, что российская делегация провела «приятное и плодотворное время».

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18-19 июня. Это была его первая поездка в Северную Корею с 2000 г. По итогам встречи 19 июня лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Кимом возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне и посетил концерт в Пхеньянском доме спорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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