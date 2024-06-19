Аргентина пообещала не вмешиваться в конфликт на Украине
Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине или каким-то образом вмешиваться в конфликт. Об этом заявил Мануэль Адорни – официальный представитель президента Аргентины Хавьера Милея.
«Нет, мы не собираемся оказывать военную поддержку. Да, конечно, мы собираемся оказывать гуманитарную поддержку, логистическую поддержку и в плане гуманитарных вопросов, конечно, и того, что называется разминированием территории. Но мы не собираемся каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт. Нет, ни в коем случае», – подчеркнул Адорни, отвечая на вопросы журналистов.
13 июня Пентагон сообщил, что Аргентина в лице министра обороны Луиса Петри впервые приняла участие в заседании контактной группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн»).
Портал Infobae 12 июня писал также, что Аргентина ведет переговоры с Францией о возможности передачи Украине пяти бомбардировщиков французского производства Super Etendard. Сейчас истребители в нерабочем состоянии и хранятся на военно-морской авиабазе в Пуэрто-Бельграно. Им необходимы детали для катапультирования кресла пилота, доступ к которым Аргентина не может получить из-за эмбарго, наложенного Великобританией в результате Фолклендской войны. Власти Аргентины планируют обменять истребители на другую военную технику, Франция же займется ремонтом бомбардировщиков и передаст их Украине, сообщал портал.