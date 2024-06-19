Аргентина пообещала не вмешиваться в конфликт на Украине

«Нет, мы не собираемся оказывать военную поддержку. Да, конечно, мы собираемся оказывать гуманитарную поддержку, логистическую поддержку и в плане гуманитарных вопросов, конечно, и того, что называется разминированием территории. Но мы не собираемся каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт. Нет, ни в коем случае», – подчеркнул Адорни, отвечая на вопросы журналистов.