Канада включила КСИР в список террористических организаций

Решение принято исходя из внешнеполитических соображений по рекомендации канадских спецслужб, которые получили «весомые и убедительные доказательства». Леблан пообещал, что Канада «использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты» для борьбы с деятельностью КСИР в стране. По его словам, КСИР якобы продемонстрировал пренебрежение правами человека как внутри Ирана, так и за его пределами.