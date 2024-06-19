Канада включила КСИР в список террористических организаций
Власти Канады внесли Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций. Об этом сообщает CTV News, цитируя министра общественной безопасности Доминика Леблана.
«Правительство приняло решение внести КСИР в список террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом [Канады]», – сказал он.
Решение принято исходя из внешнеполитических соображений по рекомендации канадских спецслужб, которые получили «весомые и убедительные доказательства». Леблан пообещал, что Канада «использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты» для борьбы с деятельностью КСИР в стране. По его словам, КСИР якобы продемонстрировал пренебрежение правами человека как внутри Ирана, так и за его пределами.
16 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не в состоянии внести КСИР в список террористических организаций. Для принятия такого решения необходимо, чтобы судебный орган страны – члена ЕС посчитал, что организация совершила теракт, а такого пока не было.