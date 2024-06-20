Путин: поражение на поле боя будет означать конец российской государственности
Стратегическое поражение России на поле боя, которого хочет добиться Запад, будет означать конец тысячелетней истории российского государства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.
Западная риторика, по словам Путина, постоянно повышает градус, эскалирует ситуацию, видимо, рассчитывая на то, что Россия в какой-то момент испугается. При этом другой альтернативой становится прекращение российской государственности.
«Тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», – считает президент.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты.
В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в регионах введено военное положение.