Президент Таджикистана запретил носить чуждую национальной культуре одежду
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, запрещающий продажу и ношение одежды, чуждой национальной культуре. Об это сообщает агентство Asia-Plus.
Речь идет о законе «О регулировании торжеств и церемоний». Для нарушителей предусмотрен штраф, но, по данным агентства, точные указания о том, какая именно одежда считается «чуждой», отсутствуют.
Сообщается также о жалобах некоторых жителей страны на то, что представители властей останавливают на улицах женщин в хиджабах и требуют, чтобы они сняли его или носили как платок.
Всего 20 июня президент Таджикистана подписал 35 законов, в числе которых также документы «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка» и «Об показателях для расчетов».
11 июня сообщалось, что депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов подготовили законопроект, вводящий штрафы до 30 000 руб. для тех, кто носит в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Под запрет не попадут солнечные очки, а также летние и зимние головные уборы.
21 мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил за запрет ношения никабов из-за угрозы терроризма. Он обратил внимание, что даже в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов, в то время как в России оно разрешено.
28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в парламент законопроект, наделяющий регионы России правом на запрет ношения в общественных местах, государственных и образовательных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо.