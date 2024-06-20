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Президент Таджикистана запретил носить чуждую национальной культуре одежду

Ведомости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, запрещающий продажу и ношение одежды, чуждой национальной культуре. Об это сообщает агентство Asia-Plus.

Речь идет о законе «О регулировании торжеств и церемоний». Для нарушителей предусмотрен штраф, но, по данным агентства, точные указания о том, какая именно одежда считается «чуждой», отсутствуют.

Сообщается также о жалобах некоторых жителей страны на то, что представители властей останавливают на улицах женщин в хиджабах и требуют, чтобы они сняли его или носили как платок.

Всего 20 июня президент Таджикистана подписал 35 законов, в числе которых также документы «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка» и «Об показателях для расчетов».

11 июня сообщалось, что депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов подготовили законопроект, вводящий штрафы до 30 000 руб. для тех, кто носит в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Под запрет не попадут солнечные очки, а также летние и зимние головные уборы.

21 мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил за запрет ношения никабов из-за угрозы терроризма. Он обратил внимание, что даже в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов, в то время как в России оно разрешено.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в парламент законопроект, наделяющий регионы России правом на запрет ношения в общественных местах, государственных и образовательных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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