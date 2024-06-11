Депутаты от КПРФ подготовили законопроект о штрафах за скрывающую лицо одежду

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в нижнюю палату законопроект, который предлагает наделить субъекты РФ правом на запрет ношения в общественных местах, государственных и образовательных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Инициативу публично поддержала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Против запрета выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов и Шамсаил Саралиев.