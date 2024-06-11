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Депутаты от КПРФ подготовили законопроект о штрафах за скрывающую лицо одежду

Ведомости

Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов до 30 000 руб. за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Документ направлен на рассмотрение правительству, сообщил Матвеев.

«Право граждан РФ на безопасность, охрану жизни и здоровья является безусловным приоритетом. Нахождение в общественном пространстве лиц, не позволяющих идентифицировать личность (пол, возраст и др.), является прямой угрозой безопасности», – говорится в пояснительной записке.

Изменения предлагается внести в КоАП РФ. За нахождение в общественных местах в одежде, скрывающей лицо, депутаты предлагают штрафовать на сумму от 10 000 до 15 000 руб. За повторное нарушение наказание составит уже от 15 000 до 30 000 руб.

В проекте предусмотрены исключительные случаи, когда лицо может быть закрыто, например, при наличии медицинских показаний или исполнении служебной деятельности. Под запрет также не попадают летние и зимние головные уборы, солнечные очки.

Активное обсуждение темы запрета на ношение скрывающей лицо одежды, в том числе религиозной, началось после того, как 21 мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал запретить ношение никабов. Зампредседателя Духовного управления мусульман, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что поддержит идею, если будет выявлена связь между ношением никаба и ростом угрозы экстремизма.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в нижнюю палату законопроект, который предлагает наделить субъекты РФ правом на запрет ношения в общественных местах, государственных и образовательных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Инициативу публично поддержала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Против запрета выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов и Шамсаил Саралиев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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