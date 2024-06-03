Останина напомнила защитникам хиджаба в школах о светском характере государства
Россия является светским государством согласно Конституции, поэтому запрет на ношение хиджабов в школах не может восприниматься как ущемление прав верующих. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Запрет на ношение хиджабов в школах – это не ущемление прав верующих, а мера, направленная на сохранение светского характера нашего государства и обеспечение безопасности детей», – написала депутат от КПРФ в своем Telegram-канале.
Так Останина прокомментировала законопроект, который 28 мая в Госдуму внес вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»). Он предложил наделить субъекты РФ правом на запрет ношения в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Такую же возможность могут получить и образовательные учреждения. При этом Даванков не указывает, что запретить нужно именно хиджаб, а лишь перечисляет в пояснительной записке страны, где его ношение не допускается.
Останина поддержала законопроект Даванкова и назвала недопустимым «превращать школу в правление религиозных культов».
Ранее 3 июня инициативу вице-спикера раскритиковал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия»). Он пояснил, что хиджаб в отличие от никаба не закрывает лицо, а его ношение является «обязанностью мусульманки». Делимханов также посчитал, что инициатива Даванкова внесет раскол в общество, и пообещал «доходчиво» объяснить ему и остальным непонимающим, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи.
Активное обсуждение темы ношения религиозной одежды вновь началось после того, как 21 мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» призвал запретить ношение никабов. Этот женский головной убор полностью закрывает лицо, за исключением глаз. 24 мая зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что ДУМ поддержит запрет никаба, если будет выявлена связь между его ношением и ростом угрозы экстремизма.