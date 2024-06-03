Останина напомнила защитникам хиджаба в школах о светском характере государства

Так Останина прокомментировала законопроект, который 28 мая в Госдуму внес вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»). Он предложил наделить субъекты РФ правом на запрет ношения в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Такую же возможность могут получить и образовательные учреждения. При этом Даванков не указывает, что запретить нужно именно хиджаб, а лишь перечисляет в пояснительной записке страны, где его ношение не допускается.