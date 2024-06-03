Делимханов выступил против запрета хиджабов в школах

«В этих условиях инициатива Даванкова может внести раскол в наше общество, в очередной раз поднимая одну из самых деликатных тем, при этом делая это без должного разбирательства в предмете», – написал он в Telegram. Делимханов напомнил Даванкову, что в православии женщине также положено носить платок как «символ боголюбия, женственности и смирения».