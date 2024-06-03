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Делимханов выступил против запрета хиджабов в школах

Ведомости

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал законопроект о запрете на ношение хиджабов, поскольку это является неотъемлемым атрибутом мусульманской религиозной одежды.

28 мая заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в Госдуму проект о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Поправки предлагается внести сразу в несколько законов – об образовании, об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ и местного самоуправления.

«В этих условиях инициатива Даванкова может внести раскол в наше общество, в очередной раз поднимая одну из самых деликатных тем, при этом делая это без должного разбирательства в предмете», – написал он в Telegram. Делимханов напомнил Даванкову, что в православии женщине также положено носить платок как «символ боголюбия, женственности и смирения».

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев 21 мая в интервью «Парламентской газете» призвал запретить в России ношение никабов – женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас его носят исключительно мусульманки.

24 мая заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что ДУМ поддержит запрет никаба в России, если будет выявлена связь между его ношением и ростом угрозы экстремизма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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