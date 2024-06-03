Делимханов выступил против запрета хиджабов в школах
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал законопроект о запрете на ношение хиджабов, поскольку это является неотъемлемым атрибутом мусульманской религиозной одежды.
28 мая заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в Госдуму проект о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Поправки предлагается внести сразу в несколько законов – об образовании, об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ и местного самоуправления.
«В этих условиях инициатива Даванкова может внести раскол в наше общество, в очередной раз поднимая одну из самых деликатных тем, при этом делая это без должного разбирательства в предмете», – написал он в Telegram. Делимханов напомнил Даванкову, что в православии женщине также положено носить платок как «символ боголюбия, женственности и смирения».
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев 21 мая в интервью «Парламентской газете» призвал запретить в России ношение никабов – женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас его носят исключительно мусульманки.
24 мая заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что ДУМ поддержит запрет никаба в России, если будет выявлена связь между его ношением и ростом угрозы экстремизма.