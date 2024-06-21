Польская армия сообщила о пересекшем границу российском аэростате
В небе над Польшей замечен аэростат, прилетевший из Калининградской области, сообщает оперативное командование вооруженных сил (ВС) Республики в соцсети X.
Отмечается, что шар «порвал привязь» и, судя по его курсу, покинет территорию Польши через несколько часов. О его возможном заходе в воздушное пространство страны сообщали российские службы, говорится в сообщении.
«За полетом аэростата, который движется в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают радиолокационные станции вооруженных сил Польши», – подчеркнули в командовании.
26 мая командование сообщало, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за активности дальней авиации России. Отмечалось, что мера связана якобы с ударами, наносимые российскими самолетами по объектам на территории Украины. Аналогичные действия были предприняты 6 апреля и 29 марта.
24 марта командование заявляло, что российская крылатая ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши. Объект находился в воздушном пространстве Польши 39 секунд, после чего покинул территорию республики.