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Лукашенко наделил посла в России Рогожника новыми полномочиями

Ведомости

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник назначен полномочным представителем республики при Экономическом совете СНГ, а также специальным представителем страны по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ по совместительству. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Согласно документу, Рогожник стал также заместителем премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Он будет координировать деятельность республиканских органов госуправления и других организаций, подчиненных правительству, а также представителей страны в органах Союзного государства, давать им указания и контролировать их исполнение. Отмечено также, что Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией.

Бывший министр промышленности Александр Рогожник был назначен новым послом в России в конце июня 2024 г. Он сменил на этой должности Дмитрия Крутого.

4 июля президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко развитие Союзного государства. Беседа двух лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. Тогда белорусский Telegram-канал «Пул первого», близкий к президентской пресс-службе, сообщал, что Путин и Лукашенко «в течение дня уже переговорили раз пять». Было отмечено, что они постоянно контактировали, несмотря на насыщенную программу саммита ШОС. По данным канала, финальная рабочая встреча Лукашенко в рамках мероприятия также состоялась именно с президентом РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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