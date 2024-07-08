Лукашенко наделил посла в России Рогожника новыми полномочиями

Согласно документу, Рогожник стал также заместителем премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Он будет координировать деятельность республиканских органов госуправления и других организаций, подчиненных правительству, а также представителей страны в органах Союзного государства, давать им указания и контролировать их исполнение. Отмечено также, что Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией.