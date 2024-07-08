Лукашенко наделил посла в России Рогожника новыми полномочиями
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник назначен полномочным представителем республики при Экономическом совете СНГ, а также специальным представителем страны по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ по совместительству. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Согласно документу, Рогожник стал также заместителем премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Он будет координировать деятельность республиканских органов госуправления и других организаций, подчиненных правительству, а также представителей страны в органах Союзного государства, давать им указания и контролировать их исполнение. Отмечено также, что Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией.
Бывший министр промышленности Александр Рогожник был назначен новым послом в России в конце июня 2024 г. Он сменил на этой должности Дмитрия Крутого.
4 июля президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко развитие Союзного государства. Беседа двух лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. Тогда белорусский Telegram-канал «Пул первого», близкий к президентской пресс-службе, сообщал, что Путин и Лукашенко «в течение дня уже переговорили раз пять». Было отмечено, что они постоянно контактировали, несмотря на насыщенную программу саммита ШОС. По данным канала, финальная рабочая встреча Лукашенко в рамках мероприятия также состоялась именно с президентом РФ.