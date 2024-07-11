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Володин: расширение БРИКС подтверждает запрос на многополярный миропорядок

Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге
Ведомости

Рост числа участников БРИКС подтверждает запрос на многополярный миропорядок, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.

«Увеличение числа участников БРИКС наглядно подтверждает запрос на многополярный и справедливый миропорядок», – сказал он.

Россия, по заявлению спикера, всегда выступала за повышение роли государств Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока в международных делах. 

Парламентский форум БРИКС проходит с 11 по 12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Россия в 2024 г. председательствует в объединении.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. 25 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что более 30 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС. Он отмечал, что среди них – Таиланд и Малайзия. В начале июня о намерении присоединиться к БРИКС также заявили в Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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