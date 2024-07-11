Володин: расширение БРИКС подтверждает запрос на многополярный миропорядок

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. 25 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что более 30 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС. Он отмечал, что среди них – Таиланд и Малайзия. В начале июня о намерении присоединиться к БРИКС также заявили в Турции.