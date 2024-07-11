Володин: расширение БРИКС подтверждает запрос на многополярный миропорядок

Володин: расширение БРИКС подтверждает запрос на многополярный миропорядокПарламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге
Рост числа участников БРИКС подтверждает запрос на многополярный миропорядок, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.
«Увеличение числа участников БРИКС наглядно подтверждает запрос на многополярный и справедливый миропорядок», – сказал он.
Россия, по заявлению спикера, всегда выступала за повышение роли государств Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока в международных делах.
Парламентский форум БРИКС проходит с 11 по 12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Россия в 2024 г. председательствует в объединении.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. 25 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что более 30 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС. Он отмечал, что среди них – Таиланд и Малайзия. В начале июня о намерении присоединиться к БРИКС также заявили в Турции.