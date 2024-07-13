Алиев призвал изменить конституцию Армении для подписания мирного договора
Для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном Еревану необходимо внести изменения в конституцию республики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсекретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.
Глава государства, передает его пресс-служба, подчеркнул приверженность Азербайджана мирной повестке дня и отметил важность внесения изменений в конституцию Армении и прекращения территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе для подписания мирного договора.
Стороны также обсудили работу по разминированию. По словам Алиева, в результате «военной агрессии» Армении против Азербайджана на азербайджанских территориях осталось множество мин, а в результате взрывов произошло около 370 случаев гибели и ранений людей.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне предложил Азербайджану создать механизм по расследованию нарушений перемирия. В январе Пашинян предложил Баку заключить соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г., заявлял армянский лидер в мае. Алиев также отмечал положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией.