Алиев призвал изменить конституцию Армении для подписания мирного договора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне предложил Азербайджану создать механизм по расследованию нарушений перемирия. В январе Пашинян предложил Баку заключить соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г., заявлял армянский лидер в мае. Алиев также отмечал положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией.