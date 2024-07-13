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Алиев призвал изменить конституцию Армении для подписания мирного договора

Ведомости

Для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном Еревану необходимо внести изменения в конституцию республики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсекретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

Глава государства, передает его пресс-служба, подчеркнул приверженность Азербайджана мирной повестке дня и отметил важность внесения изменений в конституцию Армении и прекращения территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе для подписания мирного договора.

Стороны также обсудили работу по разминированию. По словам Алиева, в результате «военной агрессии» Армении против Азербайджана на азербайджанских территориях осталось множество мин, а в результате взрывов произошло около 370 случаев гибели и ранений людей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне предложил Азербайджану создать механизм по расследованию нарушений перемирия. В январе Пашинян предложил Баку заключить соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г., заявлял армянский лидер в мае. Алиев также отмечал положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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