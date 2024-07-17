Лавров: Россия поддерживает вступление Палестины в ООН
Россия поддерживает вступление Палестины в ООН, суверенитет этой страны признали уже без малого 150 стран – членов организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва неизменно выступала за создание независимого жизнеспособного палестинского государства, за реализацию законного, фундаментального права палестинцев на самоопределение.
«Мы отстаиваем основанную на нормах международного права позицию в рамках различных международных форматов урегулирования палестино-израильского и шире – ближневосточного конфликта. Исходим из императива выполнения решений ООН. <…> Особое значение придаем диалогу с арабскими странами и их соседями – Ираном и Турцией», – подчеркнул Лавров.
25 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Россия приветствует решение целого ряда карибских и европейских государств о признании Палестины как государства. Он отмечал, что, признав Палестину, государства «на деле подтвердили готовность к исправлению исторической несправедливости, когда одно государство [Израиль] получает членство ООН в 1948 г., а другое лишено этого законного права на протяжении трех четвертей века».
3 июня спецдокладчики ООН обратились к странам мира с призывом признать независимость Палестины. Согласно их заявлению, для немедленного прекращения огня в Газе необходимо использовать все политические и дипломатические ресурсы.