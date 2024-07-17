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Лавров: Россия поддерживает вступление Палестины в ООН

Ведомости

Россия поддерживает вступление Палестины в ООН, суверенитет этой страны признали уже без малого 150 стран – членов организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва неизменно выступала за создание независимого жизнеспособного палестинского государства, за реализацию законного, фундаментального права палестинцев на самоопределение.

«Мы отстаиваем основанную на нормах международного права позицию в рамках различных международных форматов урегулирования палестино-израильского и шире – ближневосточного конфликта. Исходим из императива выполнения решений ООН. <…> Особое значение придаем диалогу с арабскими странами и их соседями – Ираном и Турцией», – подчеркнул Лавров.

25 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Россия приветствует решение целого ряда карибских и европейских государств о признании Палестины как государства. Он отмечал, что, признав Палестину, государства «на деле подтвердили готовность к исправлению исторической несправедливости, когда одно государство [Израиль] получает членство ООН в 1948 г., а другое лишено этого законного права на протяжении трех четвертей века».

3 июня спецдокладчики ООН обратились к странам мира с призывом признать независимость Палестины. Согласно их заявлению, для немедленного прекращения огня в Газе необходимо использовать все политические и дипломатические ресурсы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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