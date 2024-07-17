Лавров: Россия поддерживает вступление Палестины в ООН

25 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Россия приветствует решение целого ряда карибских и европейских государств о признании Палестины как государства. Он отмечал, что, признав Палестину, государства «на деле подтвердили готовность к исправлению исторической несправедливости, когда одно государство [Израиль] получает членство ООН в 1948 г., а другое лишено этого законного права на протяжении трех четвертей века».