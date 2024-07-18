Украина и Словения подписали соглашение о сотрудничестве по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер.
По словам Зеленского, Словения будет способствовать обучению в рамках миссии Евросоюза (ЕС) по военной помощи Украине. Стороны договорились сотрудничать в поиске источников финансирования проектов украинской оборонной промышленности, а также в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, гуманитарного разминирования.
В офисе Зеленского уточнили, что Словения в общей сложности предоставила 13 пакетов военной помощи и намерена сохранить такой уровень поддержки на протяжении всего десятилетнего срока действия соглашения.
Отдельные блоки документа касаются невоенной помощи. В частности, Словения должна выделить 5 млн евро на гуманитарную поддержку и экономическое восстановление. В соглашении также закреплена «всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО».
Всего Украина подписала уже 25 двусторонних соглашений по безопасности с США, Великобританией, ЕС, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией. Документы в основном предусматривают военную и финансовую помощь, материально-техническое обеспечение, обучение украинских военнослужащих, консультации, разведывательную и оборонно-промышленную поддержку.