Украина и Словения подписали соглашение о сотрудничестве по безопасности

По словам Зеленского, Словения будет способствовать обучению в рамках миссии Евросоюза (ЕС) по военной помощи Украине. Стороны договорились сотрудничать в поиске источников финансирования проектов украинской оборонной промышленности, а также в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, гуманитарного разминирования.