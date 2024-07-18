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Украина и Словения подписали соглашение о сотрудничестве по безопасности

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер.

По словам Зеленского, Словения будет способствовать обучению в рамках миссии Евросоюза (ЕС) по военной помощи Украине. Стороны договорились сотрудничать в поиске источников финансирования проектов украинской оборонной промышленности, а также в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, гуманитарного разминирования.

В офисе Зеленского уточнили, что Словения в общей сложности предоставила 13 пакетов военной помощи и намерена сохранить такой уровень поддержки на протяжении всего десятилетнего срока действия соглашения.

Отдельные блоки документа касаются невоенной помощи. В частности, Словения должна выделить 5 млн евро на гуманитарную поддержку и экономическое восстановление. В соглашении также закреплена «всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО».

Всего Украина подписала уже 25 двусторонних соглашений по безопасности с США, Великобританией, ЕС, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией. Документы в основном предусматривают военную и финансовую помощь, материально-техническое обеспечение, обучение украинских военнослужащих, консультации, разведывательную и оборонно-промышленную поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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