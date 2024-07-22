Путин подписал закон о социальных счетах и вкладах для льготников

Социальный счет можно открыть только один. Банки будут ежедневно начислять проценты на остаток средств на социальном счету. Если сумма остатка меньше 50 000 руб. – по ставке не менее одной второй действующей ключевой ставки Банка России, если больше 50 000 – по ставке, установленной в договоре социального банковского счета. Выплата процентов будет происходить ежемесячно путем перевода на социальный счет.