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Путин подписал закон о социальных счетах и вкладах для льготников

Ведомости

Льготные категории граждан смогут открывать в банках социальные счета и социальные вклады. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Открыть счет или вклад смогут граждане России, получающие меры социальной поддержки. Клиент-льготник может иметь только один социальный банковский вклад на сумму не более 50 000 руб. и исключительно в рублях.

Проценты по договору вклада будут ежемесячно перечисляться на указанный клиентом счет. Размер процентной ставки будет определяться как максимальный процент ставки по вкладам физлиц сроком до года включительно исходя из выполнения вкладчиком всех условий договора с банком, за исключением вкладов сроком до месяца. Открыть социальный вклад можно на год с возможностью дальнейшего продления, если клиент сохраняет статус льготника.

Социальный счет можно открыть только один. Банки будут ежедневно начислять проценты на остаток средств на социальном счету. Если сумма остатка меньше 50 000 руб. – по ставке не менее одной второй действующей ключевой ставки Банка России, если больше 50 000 – по ставке, установленной в договоре социального банковского счета. Выплата процентов будет происходить ежемесячно путем перевода на социальный счет.

Открыть социальный счет или вклад можно будет посредством портала «Госуслуги». Закон вступает в силу 1 марта 2025 г.

22 июля комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, разрешающую выплату неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. По словам депутата Госдумы и члена комитета Светланы Бессараб, на данный момент на счетах около 730 000 семей после направления средств маткапитала на разрешенные законом цели осталось еще примерно 1,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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