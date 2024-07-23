Сечин указал на двойные стандарты США в вопросах торговли
Свои субсидии США считают инвестициями, но субсидии других стран рассматривают как «недобросовестную конкуренцию». Об это заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«Как справедливо отметил МИД КНР, согласно логике США, предоставляемые ими субсидии считаются “важнейшими промышленными инвестициями”, а субсидии других стран рассматриваются как “вызывающая тревогу недобросовестная конкуренция”», – указал Сечин на двойные стандарты США в ходе VI-го Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
В качестве примера он привел повышение США и Евросоюзом заградительных пошлин на товары, оборудование и компоненты в сфере чистой энергетики из Китая. По мнению Сечина, таким образом Запад пытается «всячески затормозить развитие» России и КНР. Китай уже более 10 лет является главным торговым партнером России, а Россия занимает четвертое место среди основных внешнеторговых партнеров Пекина.
Торговые отношения ЕС и Китая накаляются с начала года. По итогам 2023 г. товарооборот Китая с ЕС составил $782,9 млрд, при этом экспорт КНР с ЕС занимает 500 млрд (-10%), а импорт из ЕС – $281,7 млрд (-0,9%). Власти ЕС заявили, что торговый дисбаланс свыше 200 млрд евро был вызван недопуском европейских товаров на китайский рынок, а также субсидированием производства наводняющих Европу электромобилей и других товаров.
С 4 июля ЕС временно обложил китайские электрокары пошлинами от 17 до 38%. В МИД КНР заявили, что европейские власти политизируют экономические и торговые вопросы. Политику ЕС там назвали «протекционистской», отметив, что такое поведение «игнорирует объективные факты, правила ВТО, а также идет вразрез с историческими тенденциями».
В конце июля ЕС также может ввести импортные пошлины на товары ряда китайских маркетплейсов, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Речь, в частности, идет об отмене беспошлинных заказов при пороге ниже 150 евро с таких площадок, как AliExpress, Temu и Shein. В 2023 г. импорт описываемых товаров в ЕС составил 2,3 млрд евро.