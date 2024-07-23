Сечин указал на двойные стандарты США в вопросах торговли

Торговые отношения ЕС и Китая накаляются с начала года. По итогам 2023 г. товарооборот Китая с ЕС составил $782,9 млрд, при этом экспорт КНР с ЕС занимает 500 млрд (-10%), а импорт из ЕС – $281,7 млрд (-0,9%). Власти ЕС заявили, что торговый дисбаланс свыше 200 млрд евро был вызван недопуском европейских товаров на китайский рынок, а также субсидированием производства наводняющих Европу электромобилей и других товаров.