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Сечин указал на двойные стандарты США в вопросах торговли

Ведомости

Свои субсидии США считают инвестициями, но субсидии других стран рассматривают как «недобросовестную конкуренцию». Об это заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. 

«Как справедливо отметил МИД КНР, согласно логике США, предоставляемые ими субсидии считаются “важнейшими промышленными инвестициями”, а субсидии других стран рассматриваются как “вызывающая тревогу недобросовестная конкуренция”», – указал Сечин на двойные стандарты США в ходе VI-го Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

В качестве примера он привел повышение США и Евросоюзом заградительных пошлин на товары, оборудование и компоненты в сфере чистой энергетики из Китая. По мнению Сечина, таким образом Запад пытается «всячески затормозить развитие» России и КНР. Китай уже более 10 лет является главным торговым партнером России, а Россия занимает четвертое место среди основных внешнеторговых партнеров Пекина. 

Торговые отношения ЕС и Китая накаляются с начала года. По итогам 2023 г. товарооборот Китая с ЕС составил $782,9 млрд, при этом экспорт КНР с ЕС занимает 500 млрд (-10%), а импорт из ЕС – $281,7 млрд (-0,9%). Власти ЕС заявили, что торговый дисбаланс свыше 200 млрд евро был вызван недопуском европейских товаров на китайский рынок, а также субсидированием производства наводняющих Европу электромобилей и других товаров.

С 4 июля ЕС временно обложил китайские электрокары пошлинами от 17 до 38%. В МИД КНР заявили, что европейские власти политизируют экономические и торговые вопросы. Политику ЕС там назвали «протекционистской», отметив, что такое поведение «игнорирует объективные факты, правила ВТО, а также идет вразрез с историческими тенденциями».

В конце июля ЕС также может ввести импортные пошлины на товары ряда китайских маркетплейсов, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Речь, в частности, идет об отмене беспошлинных заказов при пороге ниже 150 евро с таких площадок, как AliExpress, Temu и Shein. В 2023 г. импорт описываемых товаров в ЕС составил 2,3 млрд евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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