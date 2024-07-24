МИД: Россия и Китай смогут преодолеть санкционный «каток» в платежах

«В сложившихся непростых условиях многие коммерческие организации вынуждены проявлять осторожность, чтобы не попасть под "каток" санкционной машины. Работа по повышению устойчивости наших международных расчетов, в том числе с Китаем, ведется постоянно. Уверен, что эффективные модели будут найдены», – сказал он.