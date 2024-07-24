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МИД: Россия и Китай смогут преодолеть санкционный «каток» в платежах

Ведомости

Россия и Китай найдут способ преодолеть санкции, касающиеся платежей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«В сложившихся непростых условиях многие коммерческие организации вынуждены проявлять осторожность, чтобы не попасть под "каток" санкционной машины. Работа по повышению устойчивости наших международных расчетов, в том числе с Китаем, ведется постоянно. Уверен, что эффективные модели будут найдены», – сказал он.

По мнению Руденко, США вместе с союзниками пытаются превратить международную финансовую систему в «орудие, направленное против независимых государств». В качестве оружия они используют международные расчеты, банковские отношения и доллар США. Дипломат добавил, что в результате происходит «демонтаж глобальных рыночных механизмов», что негативно влияет на экономическую ситуацию «во многих странах».

17 июля посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью изданию «Известия» сообщил, что Москва и Пекин изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир».

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с РФ приостановили ряд китайских банков, в том числе Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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