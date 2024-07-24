МИД: Россия и Китай смогут преодолеть санкционный «каток» в платежах
Россия и Китай найдут способ преодолеть санкции, касающиеся платежей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.
«В сложившихся непростых условиях многие коммерческие организации вынуждены проявлять осторожность, чтобы не попасть под "каток" санкционной машины. Работа по повышению устойчивости наших международных расчетов, в том числе с Китаем, ведется постоянно. Уверен, что эффективные модели будут найдены», – сказал он.
По мнению Руденко, США вместе с союзниками пытаются превратить международную финансовую систему в «орудие, направленное против независимых государств». В качестве оружия они используют международные расчеты, банковские отношения и доллар США. Дипломат добавил, что в результате происходит «демонтаж глобальных рыночных механизмов», что негативно влияет на экономическую ситуацию «во многих странах».
17 июля посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью изданию «Известия» сообщил, что Москва и Пекин изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир».
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с РФ приостановили ряд китайских банков, в том числе Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров.