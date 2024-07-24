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По итогам визита Путина в Узбекистан намечена дорожная карта

Ведомости

По результатам визита президента Владимира Путина в Узбекистан стороны наметили дорожную карту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По итогам недавнего визита Путина в Узбекистан намечена целая дорожная карта, по которой сейчас обе стороны идут на самых различных уровнях. Имеем самые широкие перспективы для развития отношений», – сказал он. Песков добавил, что Узбекистан является важным партнером России. По его словам, страны объединяют союзнические и стратегические отношения.

24 июля Путин во время телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества. Мирзиееву также была направлена поздравительная телеграмма. В ней глава России отметил вклад президента Узбекистана в развитие сотрудничества.

В мае Путин посетил Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиеева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. По итогам встречи лидеры государств подписали совместное заявление, в котором Россия и Узбекистан поддержали укрепление торгово-экономических связей, затронули вопрос миграционного сотрудничества и отметили схожесть позиций по ряду международных тем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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