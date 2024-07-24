По итогам визита Путина в Узбекистан намечена дорожная карта

В мае Путин посетил Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиеева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. По итогам встречи лидеры государств подписали совместное заявление, в котором Россия и Узбекистан поддержали укрепление торгово-экономических связей, затронули вопрос миграционного сотрудничества и отметили схожесть позиций по ряду международных тем.