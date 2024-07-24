По итогам визита Путина в Узбекистан намечена дорожная карта
По результатам визита президента Владимира Путина в Узбекистан стороны наметили дорожную карту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По итогам недавнего визита Путина в Узбекистан намечена целая дорожная карта, по которой сейчас обе стороны идут на самых различных уровнях. Имеем самые широкие перспективы для развития отношений», – сказал он. Песков добавил, что Узбекистан является важным партнером России. По его словам, страны объединяют союзнические и стратегические отношения.
24 июля Путин во время телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества. Мирзиееву также была направлена поздравительная телеграмма. В ней глава России отметил вклад президента Узбекистана в развитие сотрудничества.
В мае Путин посетил Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиеева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. По итогам встречи лидеры государств подписали совместное заявление, в котором Россия и Узбекистан поддержали укрепление торгово-экономических связей, затронули вопрос миграционного сотрудничества и отметили схожесть позиций по ряду международных тем.