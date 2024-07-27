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Трамп предупредил о риске третьей мировой войны в случае победы Харрис

Ведомости

Победа на выборах вице-президента США Камалы Харрис, предложенной в качестве кандидата на пост президента США от демократической партии, может обернуться третьей мировой войной. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго.

«Если все получится, если мы победим, все будет очень просто. Все получится. И очень быстро. <...> Если нет, то на Ближнем Востоке начнутся крупные войны. А может, и третья мировая война», – сказал он (цитата по Fox News). 

По мнению Трампа, сейчас мир находится ближе к третьей мировой войне, «чем когда-либо со времен Второй мировой войны». Причиной он назвал некомпетентность «людей, управляющих страной». 

Трамп ранее не раз говорил о риске начала масштабного конфликта. В январе этого года на встрече с избирателями в штате Айова он пообещал предотвратить третью мировую войну. 

Кандидат в президенты США утверждает, что в случае переизбрания сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала своего президентского срока в январе 2025 г. В Кремле отмечали, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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