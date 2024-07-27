Трамп предупредил о риске третьей мировой войны в случае победы Харрис
Победа на выборах вице-президента США Камалы Харрис, предложенной в качестве кандидата на пост президента США от демократической партии, может обернуться третьей мировой войной. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго.
«Если все получится, если мы победим, все будет очень просто. Все получится. И очень быстро. <...> Если нет, то на Ближнем Востоке начнутся крупные войны. А может, и третья мировая война», – сказал он (цитата по Fox News).
По мнению Трампа, сейчас мир находится ближе к третьей мировой войне, «чем когда-либо со времен Второй мировой войны». Причиной он назвал некомпетентность «людей, управляющих страной».
Трамп ранее не раз говорил о риске начала масштабного конфликта. В январе этого года на встрече с избирателями в штате Айова он пообещал предотвратить третью мировую войну.
Кандидат в президенты США утверждает, что в случае переизбрания сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала своего президентского срока в январе 2025 г. В Кремле отмечали, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути инициативы.