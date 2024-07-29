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СМИ: бывший замглавы МИД Титов покинет дипломатическую службу

Ведомости

Владимир Титов, которого президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МИД России, оставит дипломатическую службу. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Утром 29 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к МИДу источники писал, что Титов может стать постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Как утверждали собеседники издания, предыдущую должность Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя. 

Титов был освобожден от должности первого замглавы российского внешнеполитического ведомства по указу Путина 29 июля. В ведомстве он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. В МИДе он работал с 1980 г. В 1990-е занимал такие должности, как советник-посланник посольства РФ в Швеции и директор второго европейского департамента. До 2004 г. Титов был послом России в Болгарии. После на год стал директором департамента кадров, а с 2005 по 2013 г. занимал должность замминистра иностранных дел. В апреле 2013 г. стал первым замглавы МИД. Титов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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