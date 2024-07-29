СМИ: бывший замглавы МИД Титов покинет дипломатическую службу

Титов был освобожден от должности первого замглавы российского внешнеполитического ведомства по указу Путина 29 июля. В ведомстве он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. В МИДе он работал с 1980 г. В 1990-е занимал такие должности, как советник-посланник посольства РФ в Швеции и директор второго европейского департамента. До 2004 г. Титов был послом России в Болгарии. После на год стал директором департамента кадров, а с 2005 по 2013 г. занимал должность замминистра иностранных дел. В апреле 2013 г. стал первым замглавы МИД. Титов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.