Песков: Красиков служил в спецназе ФСБ «Альфа» с сотрудниками охраны президента

Красиков был приговорен к заключению за убийство проживавшего в ФРГ гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 г. Тот как полевой командир участвовал в нападениях на российских военнослужащих на стороне чеченских формирований во время войны, а также в нападении на Ингушетию в 2004 г.