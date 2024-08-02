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Песков: Красиков служил в спецназе ФСБ «Альфа» с сотрудниками охраны президента

Ведомости

Вернувшийся в Россию по обмену Вадим Красиков служил в подразделении ФСБ «Альфа» вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента, которые работают и сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«И, естественно, они [сотрудники охраны президента] друг друга тоже приветствовали вчера, когда увидели друг друга», – добавил Песков.

Красиков был приговорен к заключению за убийство проживавшего в ФРГ гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 г. Тот как полевой командир участвовал в нападениях на российских военнослужащих на стороне чеченских формирований во время войны, а также в нападении на Ингушетию в 2004 г.

Красиков вернулся в Россию 1 августа в рамках обмена заключенными со странами Запада. В Россию также вернулись осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, ученый Михаил Микушкин, журналист Павел Рубцов, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, обвиненный в экономических преступлениях Владислав Клюшин и обвиненный в незаконной закупке электроники для ВПК РФ Вадим Конощенок.

Президент России лично встретил россиян во «Внуково». «Это очень важно, это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний получили возможность и благодаря очень-очень напряженной работе многих-многих, получили возможность вернуться на свою Родину», – сказал Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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