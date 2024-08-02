Песков: Красиков служил в спецназе ФСБ «Альфа» с сотрудниками охраны президента
Вернувшийся в Россию по обмену Вадим Красиков служил в подразделении ФСБ «Альфа» вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента, которые работают и сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«И, естественно, они [сотрудники охраны президента] друг друга тоже приветствовали вчера, когда увидели друг друга», – добавил Песков.
Красиков был приговорен к заключению за убийство проживавшего в ФРГ гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 г. Тот как полевой командир участвовал в нападениях на российских военнослужащих на стороне чеченских формирований во время войны, а также в нападении на Ингушетию в 2004 г.
Красиков вернулся в Россию 1 августа в рамках обмена заключенными со странами Запада. В Россию также вернулись осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, ученый Михаил Микушкин, журналист Павел Рубцов, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, обвиненный в экономических преступлениях Владислав Клюшин и обвиненный в незаконной закупке электроники для ВПК РФ Вадим Конощенок.
Президент России лично встретил россиян во «Внуково». «Это очень важно, это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний получили возможность и благодаря очень-очень напряженной работе многих-многих, получили возможность вернуться на свою Родину», – сказал Песков.