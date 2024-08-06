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Сальдо сообщил о неудачной попытке десанта ВСУ высадиться на Тендровской косе

Ведомости

В ночь на 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались высадить десант с моря в районе Тендровской косы. Российские военные отразили атаку и заставили диверсионную группу отступить, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По предварительным данным, ВСУ в ходе ночной атаки задействовали 12 быстроходных катеров – из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Перед попыткой высадиться на косе украинские военные использовали ударные и разведывательные БПЛА.

«Наши военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», – сообщил Сальдо и добавил, что в ходе отражения атаки российские военные потопили три судна, а остальные катера, получив повреждения, отступили.

«Это уже вторая за текущий год попытка киевского режима совершить провокацию на Тендровской косе. Как и первая, она была рассчитана только на медийный эффект и закончилась так же провально и бездарно», – добавил Сальдо.

В апреле ФСБ совместно с Минобороны РФ пресекли высадку диверсионных групп ВСУ, спланированную Великобританией, на Тендровской косе в Херсонской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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