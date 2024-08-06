Сальдо сообщил о неудачной попытке десанта ВСУ высадиться на Тендровской косе
В ночь на 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались высадить десант с моря в районе Тендровской косы. Российские военные отразили атаку и заставили диверсионную группу отступить, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По предварительным данным, ВСУ в ходе ночной атаки задействовали 12 быстроходных катеров – из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Перед попыткой высадиться на косе украинские военные использовали ударные и разведывательные БПЛА.
«Наши военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», – сообщил Сальдо и добавил, что в ходе отражения атаки российские военные потопили три судна, а остальные катера, получив повреждения, отступили.
«Это уже вторая за текущий год попытка киевского режима совершить провокацию на Тендровской косе. Как и первая, она была рассчитана только на медийный эффект и закончилась так же провально и бездарно», – добавил Сальдо.
В апреле ФСБ совместно с Минобороны РФ пресекли высадку диверсионных групп ВСУ, спланированную Великобританией, на Тендровской косе в Херсонской области.