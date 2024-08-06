В МИДе назвали некорректными статьи о подготовке покушения на Путина

27 июля газета The New York Times также писала, что Белоусов во время разговора с Остином сообщил о «тайной операции», которую Украина может готовить против России. По словам главы Минобороны РФ, эта операция была одобрена США. Официальные лица Пентагона были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре, при этом сказанное Белоусовым восприняли достаточно серьезно.