В МИДе назвали некорректными статьи о подготовке покушения на Путина
В МИД России назвали некорректной интерпретацией слова замглавы ведомства Сергея Рябкова о том, что украинская сторона готовила покушение на президента РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова на параде ВМФ 28 июля. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
«Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова телеканалу "Россия 1" от 4 августа 2024 г.», – заявили в МИДе.
5 августа Рябков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о предотвращении теракта. По словам замминистра, покушения удалось избежать звонком, который Белоусов сделал главе Пентагона Ллойду Остину. Рябков отмечает, что тот воспринял информацию серьезно.
«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел», – сказал Рябков.
27 июля газета The New York Times также писала, что Белоусов во время разговора с Остином сообщил о «тайной операции», которую Украина может готовить против России. По словам главы Минобороны РФ, эта операция была одобрена США. Официальные лица Пентагона были удивлены «обвинением» и заявили, что не знают ни о каком заговоре, при этом сказанное Белоусовым восприняли достаточно серьезно.