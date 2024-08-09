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Зурабишвили заявила о разочаровании Байдена из-за принятого закона об иноагентах

Ведомости

Президент США Джо Байден в письме к президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 16-й годовщины начала военных действий в Южной Осетии выразил разочарование в связи с принятием в стране закона об иноагентах. Обращение американского лидера Зурабишвили опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства, примером которых является принятый в кремлевском стиле "Закон об иностранных агентах" и ложные заявления грузинских правительственных чиновников, которые противоречат нормам членства в Евросоюзе и НАТО», – говорится в письме Байдена.

Закон об иноагентах парламент Грузии принял 14 мая, несмотря на активные протесты в стране. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.).

Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, который, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.

18 мая президент Грузии наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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