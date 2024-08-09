Зурабишвили заявила о разочаровании Байдена из-за принятого закона об иноагентах

Президент США Джо Байден в письме к президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 16-й годовщины начала военных действий в Южной Осетии выразил разочарование в связи с принятием в стране закона об иноагентах. Обращение американского лидера Зурабишвили опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).