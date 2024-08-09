Зурабишвили заявила о разочаровании Байдена из-за принятого закона об иноагентах
Президент США Джо Байден в письме к президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 16-й годовщины начала военных действий в Южной Осетии выразил разочарование в связи с принятием в стране закона об иноагентах. Обращение американского лидера Зурабишвили опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства, примером которых является принятый в кремлевском стиле "Закон об иностранных агентах" и ложные заявления грузинских правительственных чиновников, которые противоречат нормам членства в Евросоюзе и НАТО», – говорится в письме Байдена.
Закон об иноагентах парламент Грузии принял 14 мая, несмотря на активные протесты в стране. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.).
Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, который, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.
18 мая президент Грузии наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон.