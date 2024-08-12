Израиль заявил о ликвидации 43 террористов при ударе по школе в Газе
В результате удара израильской армии по школе в секторе Газа было уничтожено 43 члена вооруженных формирований радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Исламский джихад». Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
Армейская пресс-служба также опубликовала список с именами и фотографиями радикалов.
10 августа правительство анклава сообщило, что в результате удара армии Израиля по школе Аль-Табиин в районе Аль-Дарадж в центре Газы могли погибнуть более 100 человек. Власти Газы возложили ответственность за удар на Израиль и США и призвали международное сообщество оказать давление на «оккупационные силы», чтобы «остановить геноцид».
В израильской армии подтвердили атаку на учреждение, заявив, что израильские ВВС нанесли точный удар по террористам и командирам «Хамаса», которые находились в расположенном в школе командно-контрольном центре группировки. Перед ударом были предприняты «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию».
В тот же день израильские военные ликвидировали одного из командиров боевого крыла радикальной группировки «Хамас» Валида ас-Суси. 9 августа Израиль ликвидировал старшего командира «Хамаса» в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. 5 августа армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики палестинской группировки Абеда аль-Зериеи, а 3 августа – о гибели командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.