После взрывов на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии
После того как в Киеве, Кривом Роге, Одессе, Харькове и Днепре прогремели взрывы, Укрэнерго распорядилось ввести экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Об этом сообщила украинская энергокомпания ДТЭК.
«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют», – сказано в сообщении.
Администрации украинских городов и СМИ сообщили о взрывах в ряде городов Украины. Глава городской военной администрации Киева Сергей Попков уточнил, что на подступах к Киеву работают средства ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил о взрывах в городе.