После взрывов на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии

Администрации украинских городов и СМИ сообщили о взрывах в ряде городов Украины. Глава городской военной администрации Киева Сергей Попков уточнил, что на подступах к Киеву работают средства ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил о взрывах в городе.