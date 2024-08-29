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Лукашенко пообещал не отправлять солдат воевать за пределами Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен приказывать военнослужащим идти воевать за пределами республики. Об этом глава государства заявил, когда заслушивал доклад об актуальных вопросах информационной политики.

«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

25 августа в МИД Украины заявили о сосредоточении Белоруссией «сил специальных операций, вооружения и военной техники» в значительном количестве в Гомельской области, вблизи северных границ. Украинское внешнеполитическое ведомство расценило военные мероприятия белорусской армии как враждебные и потребовало от республики отвести войска. В МИДе также подчеркнули, что в случае нарушения Белоруссией государственной границы Украины последняя будет считать скопления войск, военные объекты и пути снабжения «законной целью» для своих ударов.

26 августа пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что в Гомельской области проходит второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны, который продлится до 6 сентября. Цель проверки – определить, насколько эффективно идет работа должностных лиц в формировании и применении сил территориальной обороны.

10 августа Лукашенко заявлял, что в небе над Белоруссией было уничтожено несколько украинских воздушных целей. 12 августа заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель в интервью «БелТА» сообщал, что ПВО республики сбили над Могилевской областью 13 украинских беспилотников. По его словам, инцидент является информационным посылом, целью которого было выставить Белоруссию «в совсем неприглядном виде».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 августа назвала хамским заявление украинского МИДа с требованием к Белоруссии отвести войска от границы. По ее словам, «никто в здравом уме не будет всерьез воспринимать заверения киевского режима в отсутствии намерения совершать недружественные шаги в отношении белорусского народа».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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