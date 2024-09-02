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ВС России взяли под контроль село Скучное в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Скучное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Российские военнослужащие на этом направлении поразили бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой народной республики. Отражены девять контратак штурмовых групп бригад противника. ВСУ потеряли боевую бронированную машину «Козак», три пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной технике ВСУ в 143 районах. Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотников.

1 сентября Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Птичье и Выемка в ДНР. 31 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Кирово в ДНР. 30 августа Минобороны заявило о взятии под контроль поселка Новожеланное в ДНР. На других направлениях под контроль российских военных перешли Константиновка в ДНР, а также Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области. 29 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Николаевка в ДНР.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе уже более трех недель идут бои между ВС России и украинскими военными. Минобороны РФ регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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