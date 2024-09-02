ВС России взяли под контроль село Скучное в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Скучное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Российские военнослужащие на этом направлении поразили бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой народной республики. Отражены девять контратак штурмовых групп бригад противника. ВСУ потеряли боевую бронированную машину «Козак», три пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной технике ВСУ в 143 районах. Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотников.
1 сентября Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Птичье и Выемка в ДНР. 31 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Кирово в ДНР. 30 августа Минобороны заявило о взятии под контроль поселка Новожеланное в ДНР. На других направлениях под контроль российских военных перешли Константиновка в ДНР, а также Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области. 29 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Николаевка в ДНР.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе уже более трех недель идут бои между ВС России и украинскими военными. Минобороны РФ регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника.