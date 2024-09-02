ВС России взяли под контроль село Скучное в ДНР

1 сентября Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Птичье и Выемка в ДНР. 31 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Кирово в ДНР. 30 августа Минобороны заявило о взятии под контроль поселка Новожеланное в ДНР. На других направлениях под контроль российских военных перешли Константиновка в ДНР, а также Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области. 29 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Николаевка в ДНР.