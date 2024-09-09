ООН: организация не может принудить стороны конфликта на Украине к миру
Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что организация не может ставить своей задачей принудить стороны конфликта на Украине к миру. Россия, как и другие страны, принимает независимые решения, и этот факт надо уважать. Соответствующее заявление Фрэнсис сделал в ходе сессии по случаю завершения полномичий.
Фрэнсис заявил, что Россия, как и Украина, как и все 193 страны в ООН являются суверенными и принимают собственные решения. Он также добавил, что надеялся на завершение конфликта на Украине к истечению срока своих полномочий. 79-я сессия ГА ООН откроется 10 сентября 2024 г.
31 августа Россия призвала секретариат ООН и другие международные организации осудить удар вооруженных сил Украины по Белгороду и Белгородскому району. 30 августа ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, погибли пять человек. На следующий день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об увеличении количества пострадавших до 46 человек. Атака также нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре.