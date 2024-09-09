ООН: организация не может принудить стороны конфликта на Украине к миру

Фрэнсис заявил, что Россия, как и Украина, как и все 193 страны в ООН являются суверенными и принимают собственные решения. Он также добавил, что надеялся на завершение конфликта на Украине к истечению срока своих полномочий. 79-я сессия ГА ООН откроется 10 сентября 2024 г.