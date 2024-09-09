Правительства РФ и Узбекистана подписали соглашение по «Агроэкспрессу»
По итогам пятого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России Михаила Мишустина и Узбекистана Абдуллы Арипова заключены соглашения о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс» и маркировки лекарств. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в своем Telegram-канале.
В частности, договор по «Агроэкспрессу» заключили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. Соглашение в области маркировки лекарств и протокол о намерениях между Министерством здравоохранения РФ и министерством здравоохранения Узбекистана в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров подписали глава российского ведомства Михаил Мурашко и и. о. министра здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров вместе с главой налогового ведомства Шерзодом Кудбиевым.
9 сентября Мишустин заявил о наличии всех возможностей для трехкратного увеличения товарооборота между РФ и Узбекистаном. По словам премьера, в 2023 г. российско-узбекский товарооборот вырос на 11,5% и превысил 820 млрд руб.