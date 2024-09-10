В Латвии обсуждают запрет на продажу недвижимости россиянам

21 августа 2024 г. в Финляндии предложили запретить россиянам операции с недвижимостью. 2 сентября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен поделился подробностями. В частности, в случае утверждения закон будет применяться к гражданам стран, чья родина «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии». Запрет также коснется юридических лиц, «проживающих на территории такого государства или находящихся во владении или под влиянием гражданина или субъекта такого государства».