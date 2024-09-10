В Латвии обсуждают запрет на продажу недвижимости россиянам
Власти Латвии обсуждают возможность введения запрета на продажу недвижимости гражданам России. Правительственная коалиция договорилась проанализировать пример Финляндии, недавно запретившей физическим и юридическим лицам из РФ приобретать недвижимость, сообщил латвийский депутат Эдмунд Юревичс в интервью изданию Delfi.
«Коалиция концептуально договорилась, что необходимо проанализировать предложенный Финляндией пример. Вместе с коалиционными партнерами и экспертами мы оценим наилучший способ на законодательном уровне ограничить возможность для граждан России приобретать недвижимость в Латвии», – рассказал Юревичс.
Как отмечает издание, в МИД Латвии ранее заявили, что вопрос введения ограничений для граждан других стран на приобретение земли в Латвии — прерогатива законодателей.
21 августа 2024 г. в Финляндии предложили запретить россиянам операции с недвижимостью. 2 сентября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен поделился подробностями. В частности, в случае утверждения закон будет применяться к гражданам стран, чья родина «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии». Запрет также коснется юридических лиц, «проживающих на территории такого государства или находящихся во владении или под влиянием гражданина или субъекта такого государства».