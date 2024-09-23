К застрявшим в Южной Корее гражданам РФ выехал российский дипломат
Заведующий консульским отделом, советник посольства РФ в Республике Корея Роман Быков выехал в южнокорейский город Тонхэ, где он встретится с иммиграционными властями и российскими гражданами, размешенными на пароме в порту. Об этом сообщает Telegram-канал дипмиссии.
По данным южнокорейской стороны, 21 сентября иммиграционные власти отказали во въезде 16 гражданам России. Сейчас они размещены на борту принадлежащего компании Duwon Shipping Co., Ltd. парома в порту Тонхэ. Сотрудники иммиграционной службы заявили о несоответствии реальных целей поездки россиян в Южную Корею, в связи с чем было принято решение отказать им во въезде в страну.
21 сентября приморский портал VL.ru сообщил, что несколько десятков человек остаются в каютах парома, прибывшего из Владивостока в Южную Корею, так как получили отказ во въезде. Один из пассажиров заявил, что всем находящимся на пароме россиянам «по непонятным причинам» отказали во въезде в республику и в каютах они будут оставаться еще «4-5 дней», до возвращения в РФ. Россиянин уточнил, что для путешествия он оформил K-ETA (электронное разрешение на въезд).
Генеральное консульство РФ в Пусане в разъяснениях о порядке действий при отказе во въезде в Корею отмечало, что официально миграционная служба может отказать любому гражданину России, чье пребывание сочтет нежелательным в своей стране. Такое решение может быть принято в случае сомнений у сотрудников миграционной службы насчет цели поездки.