К застрявшим в Южной Корее гражданам РФ выехал российский дипломат

21 сентября приморский портал VL.ru сообщил, что несколько десятков человек остаются в каютах парома, прибывшего из Владивостока в Южную Корею, так как получили отказ во въезде. Один из пассажиров заявил, что всем находящимся на пароме россиянам «по непонятным причинам» отказали во въезде в республику и в каютах они будут оставаться еще «4-5 дней», до возвращения в РФ. Россиянин уточнил, что для путешествия он оформил K-ETA (электронное разрешение на въезд).