Власти Южной Кореи объяснили причину отказа во въезде российским туристам
Власти Южной Кореи назвали причиной недопуска 16 граждан России на территорию Республики Кореи непредоставление информации о подтвержденных источниках финансовых средств и планируемом маршруте перемещения по стране. Об этом сообщило посольство России в республике в Telegram-канале.
Согласно разъяснениям южнокорейском стороны, туристам было отказано во въезде в соответствии с действующим иммиграционным законодательством Республики Кореи и положениями двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований 2013 г.
«У сотрудников УИС РК [управление иммиграционной службы Республики Кореи] возникли основания подозревать их в намерении осуществлять нелегальную трудовую деятельность в Республике Корее», – пояснили в дипмиссии.
В настоящий момент россияне продолжают находиться на пароме. Они получают трехразовое питание и не жалуются на условия содержания, уточнили в российском посольстве. Граждане РФ покинут южнокорейский город Тонхэ 24 сентября на регулярном пароме и вернутся во Владивосток.
21 сентября портал VL.ru сообщил, что несколько десятков человек остаются в каютах парома, прибывшего из Владивостока в Южную Корею, так как получили отказ во въезде. Один из пассажиров заявил, что всем находящимся на пароме россиянам «по непонятным причинам» отказали во въезде в республику и в каютах они будут оставаться еще «4-5 дней», до возвращения в РФ. Россиянин уточнил, что для путешествия он оформил K-ETA (электронное разрешение на въезд).
Генеральное консульство РФ в Пусане в разъяснениях о порядке действий при отказе во въезде в Корею отмечало, что официально миграционная служба может отказать любому гражданину России, чье пребывание сочтет нежелательным в своей стране. Такое решение может быть принято в случае сомнений у сотрудников миграционной службы насчет цели поездки.