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Власти Южной Кореи объяснили причину отказа во въезде российским туристам

Ведомости

Власти Южной Кореи назвали причиной недопуска 16 граждан России на территорию Республики Кореи непредоставление информации о подтвержденных источниках финансовых средств и планируемом маршруте перемещения по стране. Об этом сообщило посольство России в республике в Telegram-канале.

Согласно разъяснениям южнокорейском стороны, туристам было отказано во въезде в соответствии с действующим иммиграционным законодательством Республики Кореи и положениями двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований 2013 г.

«У сотрудников УИС РК [управление иммиграционной службы Республики Кореи] возникли основания подозревать их в намерении осуществлять нелегальную трудовую деятельность в Республике Корее», – пояснили в дипмиссии.

В настоящий момент россияне продолжают находиться на пароме. Они получают трехразовое питание и не жалуются на условия содержания, уточнили в российском посольстве. Граждане РФ покинут южнокорейский город Тонхэ 24 сентября на регулярном пароме и вернутся во Владивосток.

21 сентября портал VL.ru сообщил, что несколько десятков человек остаются в каютах парома, прибывшего из Владивостока в Южную Корею, так как получили отказ во въезде. Один из пассажиров заявил, что всем находящимся на пароме россиянам «по непонятным причинам» отказали во въезде в республику и в каютах они будут оставаться еще «4-5 дней», до возвращения в РФ. Россиянин уточнил, что для путешествия он оформил K-ETA (электронное разрешение на въезд).

Генеральное консульство РФ в Пусане в разъяснениях о порядке действий при отказе во въезде в Корею отмечало, что официально миграционная служба может отказать любому гражданину России, чье пребывание сочтет нежелательным в своей стране. Такое решение может быть принято в случае сомнений у сотрудников миграционной службы насчет цели поездки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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