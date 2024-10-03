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Швейцария предоставит Украине $1,8 млрд помощи

Ведомости

Швейцария в течение следующих четырех лет выделит 1,5 млрд швейцарских франков ($1,77 млрд) на проекты восстановления Украины, а также привлечет к ним частный сектор. Об этом сообщили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по итогам встречи главы ведомства Алексея Кулебы и посла Швейцарии на Украине Феликса Бауманна.

В частности, швейцарский дипломат сообщил о направлении 1 млрд франков ($1,18 млрд) на разминирование и гуманитарную помощь. Остальная сумма будет направлена на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора. Швейцарская сторона заверила, что для обозначения «серьезности» намерений на Украине будет работать представитель, который будет отвечать за реализацию проекта восстановления.

27 сентября посол России в Берне Сергей Гармонин в беседе с ТАСС сообщил, что Швейцария не может быть нейтральной площадкой для мирных переговоров, так как ее претензия на нейтралитет не соответствует действительности. 10 сентября РБК со ссылкой на МИД Швейцарии писало, что республика работает над привлечением России к участию в конференции по урегулированию конфликта на Украине. Швейцарское министерство с самого начала указывало на то, что мирный процесс возможен только с участием России. Представитель пресс-службы швейцарского МИДа Йонас Монтани отмечал, что для Швейцарии, а также еще для 94 стран и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам «саммита мира» в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы предложения по завершению конфликта были основаны на Уставе ООН и его основных принципах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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