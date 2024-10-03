Швейцария предоставит Украине $1,8 млрд помощи
Швейцария в течение следующих четырех лет выделит 1,5 млрд швейцарских франков ($1,77 млрд) на проекты восстановления Украины, а также привлечет к ним частный сектор. Об этом сообщили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по итогам встречи главы ведомства Алексея Кулебы и посла Швейцарии на Украине Феликса Бауманна.
В частности, швейцарский дипломат сообщил о направлении 1 млрд франков ($1,18 млрд) на разминирование и гуманитарную помощь. Остальная сумма будет направлена на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора. Швейцарская сторона заверила, что для обозначения «серьезности» намерений на Украине будет работать представитель, который будет отвечать за реализацию проекта восстановления.
27 сентября посол России в Берне Сергей Гармонин в беседе с ТАСС сообщил, что Швейцария не может быть нейтральной площадкой для мирных переговоров, так как ее претензия на нейтралитет не соответствует действительности. 10 сентября РБК со ссылкой на МИД Швейцарии писало, что республика работает над привлечением России к участию в конференции по урегулированию конфликта на Украине. Швейцарское министерство с самого начала указывало на то, что мирный процесс возможен только с участием России. Представитель пресс-службы швейцарского МИДа Йонас Монтани отмечал, что для Швейцарии, а также еще для 94 стран и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам «саммита мира» в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы предложения по завершению конфликта были основаны на Уставе ООН и его основных принципах.