Швейцария предоставит Украине $1,8 млрд помощи

27 сентября посол России в Берне Сергей Гармонин в беседе с ТАСС сообщил, что Швейцария не может быть нейтральной площадкой для мирных переговоров, так как ее претензия на нейтралитет не соответствует действительности. 10 сентября РБК со ссылкой на МИД Швейцарии писало, что республика работает над привлечением России к участию в конференции по урегулированию конфликта на Украине. Швейцарское министерство с самого начала указывало на то, что мирный процесс возможен только с участием России. Представитель пресс-службы швейцарского МИДа Йонас Монтани отмечал, что для Швейцарии, а также еще для 94 стран и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам «саммита мира» в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы предложения по завершению конфликта были основаны на Уставе ООН и его основных принципах.