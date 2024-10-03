Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
Это первый зарубежный визит Рютте в качестве генсека НАТО. В Киев он прибыл, чтобы показать поддержку альянса Украины.
По прибытии Рютте подчеркнул, что увеличение производства оружия станет приоритетом для НАТО. Кроме того, он планирует и дальше убеждать союзников продолжать поддерживать Украину. Новый генсек НАТО подчеркнул, что однажды Украина станет членом альянса.
1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально занял пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Рютте сменил Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост с 2014 г.
В Кремле заявили, что не ожидают изменений в политике НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Рютте «хорошо известен» Москве, поскольку глава государства Владимир Путин провел с ним много времени за столом переговоров. По словам Пескова, у России и Нидерландов были надежды на возможность выстраивания добрых прагматичных отношений, но Амстердам в итоге занял «достаточно непримиримую» позицию на полное исключение контактов с Москвой.