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Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев

Ведомости

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Киев. Об этом сообщает Bloomberg.

Это первый зарубежный визит Рютте в качестве генсека НАТО. В Киев он прибыл, чтобы показать поддержку альянса Украины.

По прибытии Рютте подчеркнул, что увеличение производства оружия станет приоритетом для НАТО. Кроме того, он планирует и дальше убеждать союзников продолжать поддерживать Украину. Новый генсек НАТО подчеркнул, что однажды Украина станет членом альянса.

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально занял пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Рютте сменил Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост с 2014 г.

В Кремле заявили, что не ожидают изменений в политике НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Рютте «хорошо известен» Москве, поскольку глава государства Владимир Путин провел с ним много времени за столом переговоров. По словам Пескова, у России и Нидерландов были надежды на возможность выстраивания добрых прагматичных отношений, но Амстердам в итоге занял «достаточно непримиримую» позицию на полное исключение контактов с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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