Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев

В Кремле заявили, что не ожидают изменений в политике НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Рютте «хорошо известен» Москве, поскольку глава государства Владимир Путин провел с ним много времени за столом переговоров. По словам Пескова, у России и Нидерландов были надежды на возможность выстраивания добрых прагматичных отношений, но Амстердам в итоге занял «достаточно непримиримую» позицию на полное исключение контактов с Москвой.