Кадыров передал для нужд спецоперации первые 100 «джихад-машин»
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд военной спецоперации первые 100 единиц «джихад-машин», производство которых началось в республике в этом году, пишет ТАСС.
Кадыров сообщил, что серийное производство «джихад-машин» удалось наладить за короткий срок, а при разработке автомобиля учитывались как технические требования, так и пожелания бойцов. Политик добавил, что и его предложения были учтены «на разных этапах».
По данным ТАСС, технику в зоне боевых действий распределит общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».
О том, что в Чечне намерены наладить выпуск военных автомобилей на базе завода «Чеченавто», стало известно в начале 2023 г. В правительстве республики сообщали, что испытания техники будут проходить в Российском университете спецназа. Машины спроектированы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», разработкой конструкторской документации военной техники занимался МГТУ имени Баумана, уточняет ТАСС.