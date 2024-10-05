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Кадыров передал для нужд спецоперации первые 100 «джихад-машин»

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд военной спецоперации первые 100 единиц «джихад-машин», производство которых началось в республике в этом году, пишет ТАСС.

Кадыров сообщил, что серийное производство «джихад-машин» удалось наладить за короткий срок, а при разработке автомобиля учитывались как технические требования, так и пожелания бойцов. Политик добавил, что и его предложения были учтены «на разных этапах».

По данным ТАСС, технику в зоне боевых действий распределит общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

О том, что в Чечне намерены наладить выпуск военных автомобилей на базе завода «Чеченавто», стало известно в начале 2023 г. В правительстве республики сообщали, что испытания техники будут проходить в Российском университете спецназа. Машины спроектированы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», разработкой конструкторской документации военной техники занимался МГТУ имени Баумана, уточняет ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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