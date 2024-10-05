Кадыров передал для нужд спецоперации первые 100 «джихад-машин»

О том, что в Чечне намерены наладить выпуск военных автомобилей на базе завода «Чеченавто», стало известно в начале 2023 г. В правительстве республики сообщали, что испытания техники будут проходить в Российском университете спецназа. Машины спроектированы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», разработкой конструкторской документации военной техники занимался МГТУ имени Баумана, уточняет ТАСС.