В Чечне намерены наладить выпуск военных автомобилей на базе завода «Чеченавто»
Власти Чечни планируют запустить серийное производство легкового боевого автомобиля, получившего название «Джихад-машина», на базе завода «Чеченавто», сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
Там рассказали, что 19 января глава правительства Чечни Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов встретились с руководством Минпромторга России.
«В рамках этих встреч обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто" с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа», – сообщили там.
Помимо этого, в Чечне хотят построить крупный центр по ремонту и обслуживанию военной техники.
Как отмечает агентство, ранее в правительстве Чечни заявляли о планах в 2023 г. создать автомобильный кластер на базе «Чеченавто». На предприятии уже выпускаются автомобили Lada Granta и «Газель Next».
Ранее в 2017 г. глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о запуске производства нового трехместного боевого багги «Чаборз М-3», который разработан Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании Ф-моторспорт.
В начале октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кадыров, а также жители республики сыграли большую роль в проведении спецоперации. «Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции — весьма героически и эффективно», – говорил он.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.