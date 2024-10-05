Посол Сирии заявил о неверном переводе слов о подаче заявки в БРИКС
Заявление посла Сирии в России Башара Джаафари о подаче страной заявки на вступление в БРИКС было некорректно озвучено в процессе официального перевода. Об этом дипломат сообщил ТАСС.
«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», – уточнил Джаафари.
5 октября посол Сирии в России заявил, что страна интересуется вступлением в БРИКС и уже подала заявку на присоединение.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.