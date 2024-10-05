Дания усилила пограничный контроль после взрывов у посольств Израиля
После инцидентов со взрывами и стрельбой у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене власти Дании ужесточают контроль на границе со Швецией и Германией, сообщает датская национальная полиция.
На этой неделе у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене произошли взрывы и стрельба. Полиция Дании сообщила об аресте трех граждан Швеции, одного из них позднее отпустили. Шведская телекомпания SVT сообщила, что последние нападения на посольства организовала шведская криминальная сеть Foxtrot по заказу Ирана.
«Национальная полиция после диалога с рядом полицейских округов и полицейской службой разведки решила укрепить усилия полиции на границах и вокруг них. Решение об усилении борьбы с преступностью, видимых и профилактических усилий полиции в приграничных районах принято на фоне инцидентов последних дней в Копенгагене и Стокгольме», – отмечается в пресс-релизе (цитата по «РИА Новости»).
В полиции также предупредили о выборочных проверках транспортных средств и пассажиров на границах с двумя странами. Мера является временной, а ее необходимость полиция будет оценивать на постоянной основе.