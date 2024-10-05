Дания усилила пограничный контроль после взрывов у посольств Израиля

«Национальная полиция после диалога с рядом полицейских округов и полицейской службой разведки решила укрепить усилия полиции на границах и вокруг них. Решение об усилении борьбы с преступностью, видимых и профилактических усилий полиции в приграничных районах принято на фоне инцидентов последних дней в Копенгагене и Стокгольме», – отмечается в пресс-релизе (цитата по «РИА Новости»).