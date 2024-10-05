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Дания усилила пограничный контроль после взрывов у посольств Израиля

Ведомости

После инцидентов со взрывами и стрельбой у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене власти Дании ужесточают контроль на границе со Швецией и Германией, сообщает датская национальная полиция.

На этой неделе у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене произошли взрывы и стрельба. Полиция Дании сообщила об аресте трех граждан Швеции, одного из них позднее отпустили. Шведская телекомпания SVT сообщила, что последние нападения на посольства организовала шведская криминальная сеть Foxtrot по заказу Ирана.

«Национальная полиция после диалога с рядом полицейских округов и полицейской службой разведки решила укрепить усилия полиции на границах и вокруг них. Решение об усилении борьбы с преступностью, видимых и профилактических усилий полиции в приграничных районах принято на фоне инцидентов последних дней в Копенгагене и Стокгольме», – отмечается в пресс-релизе (цитата по «РИА Новости»).

В полиции также предупредили о выборочных проверках транспортных средств и пассажиров на границах с двумя странами. Мера является временной, а ее необходимость полиция будет оценивать на постоянной основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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