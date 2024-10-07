Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Путина с днем рождения

Саммит БРИКС состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. Свое участие в саммите уже подтвердили представители более 30 государств.