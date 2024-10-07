Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Путина с днем рождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Главы государств выразили удовлетворение конструктивным характером отношений стран и готовность к дальнейшему взаимодействию. Путин и Эрдоган обсудили ряд актуальных двусторонних и международных тем, включая развитие обстановки на Ближнем Востоке.
«Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», – говорится в сообщении.
7 октября российскому лидеру исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Ранее сегодня его также поздравили президенты Белоруссии, Абхазии, Армении и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).
Саммит БРИКС состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. Свое участие в саммите уже подтвердили представители более 30 государств.